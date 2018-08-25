Премьер-лига. 5-й тур. «Урал» обыграл «Ахмат»

«Урал» победил «Ахмат». Таким образом, уральцы одержали первую победу в сезоне.

Премьер-лига. 5-й тур

УРАЛ — АХМАТ — 2:1 (0:1)

Екатеринбург. 25 августа.

Стадион: «Екатеринбург Арена».

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Евсеев, 78), Эль Кабир (Араторе, 71), Панюков (Ильин, 60).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов (Митришев, 68), Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл (Иванов, 74), Думбия, Мбенге (Раванелли, 78).

Голы: 0:1 — Думбия ( 29), 1:1 — Бикфалви (50), 2:1 — Дмитров (78).

Предупреждения: Швец (32), Бумаль (33), Исмаэл (71), Балажиц (75),

6 (4) удары (в створ) 8 (5)

14 фолы 8

0 угловые 2

3 офсайды 2

60 % владения мячом 40

Команда Парфенова еще не одержала ни одной победы в РПЛ. И «Урал» рассчитывал в матче с «Ахматом» наконец-таки завоевать первую победу в сезоне. Счет в матче открыл «Ахмат». Но и не без помощи хозяев. Бикфалви неуверенно сыграл на перехвате, и Думбия мощным ударом пробил точно в дальний угол. Во втором тайме «Урал» смог отыграться. Кулаков навесил с фланга, и Бикфалви головой переправил мяч в сетку! А в концовке встречи «Урал» вырвал победу, усилиями Димитрова, который здорово пробил с лета.

Фото: ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»