Премьер-лига, 5-й тур. «Ростов» дома берет верх над «Динамо»

«Ростов» продолжает уверенное восхождение к вершинам турнирной таблицы, одолев московское «Динамо». Благодаря голу Тимофея Калачева с пенальти ростовчане одерживают третью победу подряд.

Премьер-лига. 5-й тур.

РОСТОВ — ДИНАМО – 1:0 (1:0)

Ростов-на-Дону. 9 августа.

Стадион: «Олимп-2».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Мевля, Зуев (Думбия, 75), Могилевец, Гацкан, Калачев (Юсупов, 68), Байрамян, Дядюн (Шомуродов, 87)

Динамо: Шунин, Морозов, Терехов, Хольмен, Шуньич, Зотов, Катрич (Темников, 71), Сов, Ташаев, Панченко, Вандерсон

Голы: 1:0 — Калачев (19, П)

Предупреждения: Сов (11), Гацкан (15), Терехов (17), Катрич (21), Байрамян (21), Ингасон (26), Паршивлюк (56)

11 (4) удары (в створ) 12 (3)

13 фолы 12

5 угловые 6

2 офсайды 2

41 % владения мячом 59

Хозяева начали игру первым номером и уже в начале встречи дважды серьезно обеспокоили вратаря «Динамо» Антона Шунина. Активные проходы ростовчан в штрафную соперника на 18-ой минуте завершились заработанным пенальти. К отметке подошел Тимофей Калачев и уверенно развел вратаря и мяч по разным углам, открывая счет. «Ростов» не снизил давления и во втором тайме. «Динамо» смогло противопоставить такому напору лишь один опасный момент в уже компенсированное время. Однако переправить мяч в сетку Панченко помешал шведский защитник Ингасон. Так, «Ростов» дома с минимальным счетом одерживает третью победу кряду и прочно закрепляется в верхней части турнирной таблицы. Динамовцы, набрав четыре очка в пяти встречах, выпадают из десятки.

Фото: официальный твиттер ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»