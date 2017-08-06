Премьер-лига. 4-й тур. «Зенит» забил «Спартаку» пять мячей

В Санкт-Петербурге состоялся матч 4-го тура между «Зенитом» и «Спартаком». Команда Роберто Манчини разгромила красно-белых.

Премьер-лига. 4-й тур

ЗЕНИТ – СПАРТАК – 5:1 (2:0)

Санкт-Петербург. 6 августа.

Стадион: «Санкт-Петербург».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Кузяев (Терентьев, 76), Паредес, Кокорин (Дзюба, 88), Дриусси.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов (Пашалич, 73), Глушаков, Попов (Зе Луиш, 59), Промес, Фернандо, Луис Адриано.

Голы: 1:0 — Кокорин (36), 2:0 — Ерохин (45), 3:0 — Кришито (57), 4:0 — Кузяев (63), 4:1 — Промес (72, с пенальти), 5:1 — Ребров (78, в свои ворота).

Предупреждения: Джикия (27), Глушаков (35), Паредес (40), Фернандо (89), Тереньтев (90).

Удаления: Адриано (90), Смольников (90).



9 (10) удары (в створ) 6 (3)

7 фолы 18

8 угловые 4

3 офсайды 0

47 % владения мячом 53

Перед началом матча стадион засыпал мощный град, ставший стильной инсталляцией к чествованию Александра Кержакова. Лучший бомбардир сборной России принял решение завершить игровую карьеру. Питерские фанаты по такому поводу подготовили внушительный персональный баннер и отблагодарили форварда бурными овациями. А его одноклубники, лишь только прозвучал стартовый свисток, бросились атаковать ворота «Спартака». Гостям удалось сдержать стартовый натиск, однако к середине тайма «Зенит» все же добился своего. Фернандо решил сыграть пяткой в центре поля и подарил мяч Дриусси, который тут же отправил Кокорина на свидание с Ребровым. Форварду не составило труда обыграть голкипера красно-белых и отправить мяч в сетку. А перед самым перерывом хозяева удвоили преимущество: быстрая атака через правый фланг завершилась точным ударом Ерохина с нескольких метров. Со второго тайма начался разгром москвичей: с интервалом в шесть минут Кришито и Кузяев растерзали оборону чемпионов России, забив третий и четвертый мячи в ворота Реброва. Промес отыграл один гол, реализовав пенальти. А позже Артем Ребров оформил автогол, не удержав мяч после навеса соперника. Под конец игры случился конфликт между Адриано и двумя футболистами «Зенита»: в итоге бразилец, а также Смольников были удалены с поля. Петербуржцы продолжают набирать стопроцентное количество очков, а игроки Карреры потерпели первое поражание в сезоне.

Фото: пресс-служба «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»

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