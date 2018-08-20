Премьер-лига. 4-й тур. «Динамо» разгромило «Уфу»

Заключительный матч 4-ого тура российской Премьер-лиги состоялся в Химках. «Динамо» одержало первую победу в чемпионате: 3:0 против «Уфы».

Премьер-лига. 4-й тур

ДИНАМО — УФА — 3:0 (0:0)

Химки. 20 августа.

Стадион: «Арена Химки».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Динамо»: Шунин, Козлов (Морозов, 81), Рыков, Шунич, Жоаозиньо, Соу, Рауш (Хольмен, 88), Черных, Теттех, Луценко, Панченко (Соснин, 87).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе (Игбун, 78), Йокич, Кротов (Сысуев, 67), Пауревич, Обляков (Ванек, 54), Карп, Бизяк.

Гол: 1:0 – Панченко (63), 2:0 – Луценко (84), 3:0 – Жоаозиньо (90).

Предупреждения: Шунич (50). Соу (58), Тумасян (71).

18 (5) удары (в створ) 7 (2)

11 фолы 8

1 угловые 5

1 офсайды 1

59 владения мячом % 41

Первый тайм команды провели в равной борьбе. Обе команды имели хорошую возможность забить гол: сначала Александр Пуцко пробил головой, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Антона Шунина. Динамовцы ответили хлестким ударом Кирилла Панченко. У хозяев встречи была возможность реализовать атаку три в три, но пас Жоаозиньо на Панченко оказался неточным.

Во втором тайме «Динамо» вышло вперед: тот же Панченко замкнул прострел Жоаозиньо. Попытки уфимцев отыграться не увенчались успехом. За пять минут до конца встречи гол забил Евгений Луценко, а в компенсированное время Жоаозиньо установил окончательный счет встречи. Подопечные Дмитрия Хохлова одержали первую победу в чемпионате, а также продлили свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге до восьми матчей. Уфа же терпит второе поражение кряду в чемпионате. Продолжается и неудачная серия в играх против динамовцев: «Уфа» еще ни разу не побеждала у москвичей.

Фото: страница «Матч Премьер»

Источник: Еженедельник «Футбол»