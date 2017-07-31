Премьер-лига. 3-й тур. «Спартак» побеждает «Краснодар»

Завершился очередной матч третьего тура РФПЛ. «Спартак» добился первой победы в сезоне.

Премьер-лига. 3-й тур

СПАРТАК –КРАСНОДАР – 2:0 (2:0)

Москва. 31 июля.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Люберцы)

«Спартак»: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон.

Голы: 1:0 — Промес (38, с пенальти), 2:0 — Фернандо (45)

Предупреждения: Гриценко (36)

15 (9) удары (в створ) 13 (2)

7 фолы 12

5 угловые 6

2 офсайды 2

52 % владения мячом 48

«Спартак» сумел одержать первую победу в новом сезоне. В домашних стенах был обыгран «Краснодар». Москвичи решили исход игры еще в первом тайме. Во второй половине встречи счет мог дорасти до разгромного, однако голкипер гостей Синицын сделал все возможное, чтобы счет на табло не изменился. «Краснодар» не смог найти свою игру. Имея серьезные проблемы с нападением, южане практически не тревожили ворота «Спартака».

Фото: ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»