Премьер-лига. 3-й тур. ЦСКА вышел победителем из «армейского» дерби

На «ВЭБ Арене» состоялось первое в истории РФПЛ «армейское» дерби между московским ЦСКА и хабаровским СКА. Вице-чемпионы без особых проблем одержали победу над дальневосточным соперником.

Премьер-лига. 3-й тур.

ЦСКА – СКА – 2:0 (2:0)

Москва. 29 июля.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Щенников, Дзагоев (Витиньо, 67), Чалов (Жамалетдинов, 58).

СКА: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Пуцко, Эдиев, Гришко, Черевко, Никифоров, Дедечко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 66).

Голы: 1:0 — Головин (4), 2:0 — Натхо (37, с пенальти).

Предупреждения: Эдиев (36), Баляйкин (43).

10 (8) удары (в створ) 4 (1)

11 фолы 8

8 угловые 0

5 офсайды 1

62 % владения мячом 38

В рамках третьего тура РФПЛ состоялось первое в истории элитного российского дивизиона «армейское» дерби. Московский ЦСКА с первых минут завладел инициативой, открыв счет уже на 4-й минуте, благодаря усилиям Понтуса Вернблума и Александра Головина. В конце первого тайма Алан Дзагоев заработал пенальти, который без особых проблем реализовал Бибрас Натхо.

Подавляющее преимущество москвичей сохранилось до самого конца встречи, и их хабаровские оппоненты так и не смогли ничего противопоставить вице-чемпиону страны. После 3-х сыгранных матчей ЦСКА занимает 5-ю строчку, а хабаровский «СКА» замыкает турнирную таблицу, в очередной раз не сумев заработать очков и распечатать ворота соперника.

Фото: пресс-служба ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»