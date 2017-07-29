Премьер-лига. 3-й тур. «Ахмат» дома обыграл «Динамо»

«Ахмат» дома обыграл «Динамо». Грозненский клуб одержал третью победу в чемпионате подряд.

Премьер-лига. 3-й тур.

АХМАТ – ДИНАМО – 2:0 (0:0)

Грозный. 29 июля.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Ахмат»: Городов, Сампайо, Уциев, Мохаммади, Родолфо (Батсуев, 88), Раванелли (Бериша, 62), Иванов, Анхель, Жаба, Семенов, Садаев (Митришев, 62).

«Динамо»: Шунин, Шуньич, Хольмен, Терехов, Козлов, Сапета, Ташаев, Соснин (Бечирай, 85), Ионов, Панченко (Вандерсон, 69), Луценко.

Голы: 1:0 — Митришев (80), 2:0 — Родолфо (83).

Предупреждения: Сапета (20), Раванелли (58), Анхель (74), Козлов (78)

7 (6) удары (в створ) 5 (2)

12 фолы 15

4 угловые 5

5 офсайды 2

56 % владения мячом 44

«Ахмат» творит что-то невероятное в этом сезоне. Клуб из Грозного еще ни разу не потерял очки. С самого начала матча хозяева поля давили гостей, но забить в первом тайме так и не сумели. Все изменилось после перерыва: Митришев уже за 10 минут до окончания игры вывел «Ахмат» вперед, а спустя три минуты Родолфо закрепил результат забитым пенальти. Стоит поздравить Андрея Семенова, для которого игра против «Динамо» стала сотой за команду из Грозного. В результате: 2:0 и уверенная победу хозяев.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»