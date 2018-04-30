Премьер-лига. 28-й тур. «Уфа» с минимальным счетом обыграла «СКА-Хабаровск»

«Уфа» побеждает «СКА-Хабаровск». Это первая виктория уфимцев в этом месяце.

Премьер-лига. 28-й тур

УФА — СКА-ХАБАРОВСК — 1:0 (1:0).

Уфа. 30 апреля.

Стадион «Нефтяник».

Судья: Владислав Безбородов (СПб).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Обляков, 68) Аликин, Никитин, Неделчару, Пауревич, Салатич, Сухов, Стоцкий, Сысуев (Кротов, 58), Ибгун (Засеев, 90).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Наваловский, Аделейе (Секульский, 64) Гришко, Эдиев, Черевко, Канунников, Самсонов, Карасев (Федотов 54), Савичев, (Казанков, 80) Маркович.

Гол: 1:0 — Сысуев (3).

Предупреждения: Гришко (15), Аделейе (36), Самсонов (73).

11 (4) удары(в створ) 7 (3)

9 фолы 14

8 угловые 5

1 офсайды 4

53 % владения мячом 47

Для хабаровчан эта встреча уже ничего не решала, в плане сохранения места в РФПЛ. А для «Уфы» это был шанс подняться выше в таблице, и постараться догнать «Краснодар». Тем более в этом сезоне уфимцы только трижды проиграли на домашней арене. Первый тайм хозяева смогли занести себе в актив. Им удалось забить, наверное, самый быстрый гол этого тура. Уже на 3-й минуте Сысуева отправил мяч в ворота «СКА-Хабаровска», после слаженной комбинации хозяев поля. После перерыва «Уфа» старалась удвоить свое преимущество, но дважды огорчить Добню у клуба не получилось. И таким образом, «Уфа» добыла важные три очка, выиграв впервые с марта.

Фото: ФК «Уфа»

Источник: Еженедельник «Футбол»