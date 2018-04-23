Премьер-лига. 27-й тур. «Ахмат» громит «Спартак» в гостях

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В матче 27-ого тура РФПЛ «Ахмат» разгромил «Спартак» на гостевом поле. Москвичи отстают от ЦСКА на одно очко, находясь на третьем месте.

Премьер-лига. 27-й тур
СПАРТАК – АХМАТ – 1:3 (0:2). 
Москва. 23 апреля.
Стадион «Открытие Арена». 23849 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски (Максимович, 46), Комбаров, Фернандо, Зобнин, Промес (Роша, 68), Самедов (Тимофеев, 53), Луис Адриано, Зе Луиш.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Плиев, 69), Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэль, Митришев (Роши, 74), Балай (Мбенгуе, 77).
Голы: 0:1 — Митришев (11), 0:2 — Исмаэль (23), 0:3 — Бериша (50), 1:3 — Луис Адриано (81).
Предупреждения:  Боккетти (29), Луис Адриано (39), Анхель (39), Уциев (64), Плиев (70).

14 (7) удары(в створ) 7 (4)
15 фолы 14
угловые 0
 офсайды 1
73 % владения мячом 27

«Спартак» принимал «Ахмат» в Москве. Этот матч должен был быть решающим для москвичей, определялось, будет ли борьба за чемпионство или нет. А у грозненцев свои цели. «Ахмат» борется за сохранение места в РФПЛ, команде нужны очки. В матче подопечные Игоря Ледяхова выполнили свою цель, разгромив «Спартак» на гостевом поле со счетм 1:3. Уже на 11-й минуте Магомед Митришев забил гол, поразив ворота Александра Селихова. Второй мяч не заставил себя ждать, на 23-й минуте Исмаэль шикарным ударом с лета забивает гол. Перерыв — 0:2. Во всем матче защитники «Спартака» выглядели ужасно, и третий гол Бернарда Бериша забил, легко обыграв Николу Максимовича. Хозяева смогли отграть один мяч на 86-й минуте, автором гола стал Луис Адриано. Матч завершился со счетом — 1:3.

Фото: ФК «Спартак»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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