Премьер-лига. 26-й тур. «Урал» побеждает «Спартак»

Автор: Михаил Серебряков 0

Ural-Spartak

«Урал» в матче открытия «Екатеринбург Арены» обыгрывает «Спартак». Спартаковцы отстают от первой строчки на 5 очков.

Премьер-лига. 26-й тур
УРАЛ — СПАРТАК – 2:1 (1:0)
Екатеринбург. 15 апреля.
Стадион: «Екатеринбург Арена». 
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров (Евсеев, 80), Емельянов (Егорычев, 85) Кулаков, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин (Портнягин, 80).
«Спартак»: Ребров, Петкович (Самедов, 64), Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков (Пашалич, 77) Фернандо, Зобнин, Промес, Ханни (Роша, 59), Зе Луиш.
Голы: 1:0 — Эрик Бикфалви (37). 2:0  — Эль-Кабир  (88), 2:1 — Промес (90).
Предупреждения: Зе Луиш (19), Кутепов (74), Портнягин (86).

16 (7) удары(в створ) 15 (4)
9 фолы 18
6 угловые 4
офсайды 0
45 % владения мячом 55

«Урал» принимал московский «Спартак». Хозяева доминировали в первом тайме, создав пару опасных моментов  у ворот Реброва и закономерно открыли счет. Бикфалви  воспользовался ошибкой защитников «Спартака», подобрав мяч, легко обыграл голкипера москвичей и поразил пустые ворота! Второй тайм уральцы начали также активно  у ворот гостей, и в концовке встречи смогли забить второй гол. Спартаковцы потеряли мяч на своей половине поля. Егорычев тут же нашёл в штрафной свободного Эль-Кабира, который в касание пробил точно в дальний нижний угол. «Спартак» же смог отквитать только один мяч усилиями Промеса.

Фото: ФК «Урал»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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