Премьер-лига. 26-й тур. «Урал» побеждает «Спартак»

«Урал» в матче открытия «Екатеринбург Арены» обыгрывает «Спартак». Спартаковцы отстают от первой строчки на 5 очков.

Премьер-лига. 26-й тур

УРАЛ — СПАРТАК – 2:1 (1:0)

Екатеринбург. 15 апреля.

Стадион: «Екатеринбург Арена».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров (Евсеев, 80), Емельянов (Егорычев, 85) Кулаков, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин (Портнягин, 80).

«Спартак»: Ребров, Петкович (Самедов, 64), Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков (Пашалич, 77) Фернандо, Зобнин, Промес, Ханни (Роша, 59), Зе Луиш.

Голы: 1:0 — Эрик Бикфалви (37). 2:0 — Эль-Кабир (88), 2:1 — Промес (90).

Предупреждения: Зе Луиш (19), Кутепов (74), Портнягин (86).

16 (7) удары(в створ) 15 (4)

9 фолы 18

6 угловые 4

2 офсайды 0

45 % владения мячом 55

«Урал» принимал московский «Спартак». Хозяева доминировали в первом тайме, создав пару опасных моментов у ворот Реброва и закономерно открыли счет. Бикфалви воспользовался ошибкой защитников «Спартака», подобрав мяч, легко обыграл голкипера москвичей и поразил пустые ворота! Второй тайм уральцы начали также активно у ворот гостей, и в концовке встречи смогли забить второй гол. Спартаковцы потеряли мяч на своей половине поля. Егорычев тут же нашёл в штрафной свободного Эль-Кабира, который в касание пробил точно в дальний нижний угол. «Спартак» же смог отквитать только один мяч усилиями Промеса.

Фото: ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»