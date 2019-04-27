Премьер-лига. 26-й тур. «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью в Махачкале

Состоялся матч 26-го тура чемпионата России, встречались махачкалинский «Анжи» и «Ростов». Игра окончилась результативной ничьей.

Премьер-лига. 26-й тур

АНЖИ (МАХАЧКАЛА) — РОСТОВ (РОСТОВ-НА-ДОНУ) — 1:1 (0:1)

Каспийск. 27 апреля.

Стадион «Анжи-Арена». 2480 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Анжи»: Дюпин, Калошин, Белов, Гапон, Гиголаев (Эльмурзаев, 73), Закиров, Ондуа, Кулик, Ахъядов, Понсе (Лескано, 79), Долгов.

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Зуев (Зайнутдинов, 88), Норманн, Еременко, Глебов, Попов (Ионов, 71), Сигурдарсон (Шомуродов, 69).

Гол: 0:1 — Еременко (35), 1:1 — Закиров (77).

Предупреждения: Зуев (55), Эльмурзаев (84)

6 (3) удары (в створ) 15 (8)

20 фолы 14

3 угловые 8

1 офсайды 1

46 % владения мячом 54

В первом тайме команды показали относительно равную игру, часто обменивались атаками, а первый гол в матче забили футболисты «Ростова»: после скидки на линию штрафной мяч в ворота сильным ударом послал Еременко. После перерыва инициативу захватили хоязева, впоследствии игра выровнялась, но «Анжи» успел отыграться — Закиров пробил головой, вратарь ростовчан неловко отбил мяч, и нападающий «орлов» сам же сыграл на добивании. Ничья, близкий к банкротству «Анжи» не может выиграть 8 матчей подряд, безвыигрышная серия «Ростова» насчитывает 3 встречи.

Фото: пресс-служба ФК «Анжи»

Источник: еженедельник «Футбол»