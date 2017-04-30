Премьер-лига. 26-й тур. «Уфа» побеждает «Арсенал»

В очередном матче 26-го тура чемпионата России встречались «Уфа» и тульский «Арсенал». Победу с минимальным счетом одержали хозяева.
Премьер-лига. 26-й тур.
УФА – АРСЕНАЛ – 1:0 (0:0)
Уфа. 30 апреля
Стадион: «Нефтяник». 8000 зрителей.
Судья: Евгений Турбин (Москва)
«Уфа»: Шелия, Йокич, Аликин, Карп, Сухов, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Засеев (Зубарев, 76), Обляков (Кротов, 82), Игбун (Живоглядов, 90+5).
«Арсенал»: Габулов, Вергара, Беляев, Сунзу (А. Денисов, 45), К. Комбаров, Александров, Бурчану, Максимов (Расич, 57), М. Думбия, Бурмистров (Горбатенко, 83), Шевченко.
Голы: 1:0 — Сухов (90+3).
Предупреждения: Аликин (28), Вергара (88).
4 (3) удары (в створ) 3 (0)
13 фолы 7
7 угловые 2
3 офсайды 1
45 % владения мячом 55
На протяжении всего матча команды показывали очень равную игру с малым количеством опасных моментов. Лишь от нескольких футболистов на поле исходила активность, самым ярким из которых был полузащитник уфимцев Сильвестр Игбун. Нигериец обводил, подавал и бил сам по воротам. Именно после его подачи хозяева и забили победный гол на 93-й минуте. После прострела Игбуна Кротов принял мяч в штрафной, развернулся и покатил на Сухова. Тому оставалось лишь не промахнуться по воротам.
Фото: Официальный твиттер футбольного клуба «Арсенал» Тула
Источник: Еженедельник «Футбол»