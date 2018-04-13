Премьер-лига. 26-й тур. «Ахмат» побеждает «Тосно»

Автор: Михаил Серебряков 0

Terek-Tosno

«Ахмат» в первой встрече под руководством Игоря Ледяхова побеждает «Тосно». Победный гол на счету Митришева.

Премьер-лига. 26-й тур
АХМАТ – ТОСНО – 1:0.
Грозный. 13 апреля.
Стадион: «Ахмат-Арена»
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша (Швец, 58), Роши, Садаев (Мбенге, 63), Митришев (Лео, 75).
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов (Макаров, 46), Дугалич, Галиулин, Мирзов (Рикардиньо, 82), Жигулев, Карницкий (Мелкадзе, 63), Полетанович, Погребняк.

Гол: 1:0 — Митришев (53). 
Предупреждения: Маргасов (29), Родолфо (40), Роши (47), Буйволов (77), Анхель (86).

9 (4) удары(в створ) 5 (1)
12 фолы 17 
угловые 3 
 офсайды 1 
45 % владения мячом 55

Открывала 26-й тур чемпионата России встреча «Ахмата» и «Тосно». Первый тайм прошел под эгидой хозяев. Они владели мячом, и нанесли пару опасных дальних ударов по воротам Юрченко. А у «Тосно» откровенно ничего не получалось в атаке. С первых минут второго тайма «Ахмат» начал наращивать свое преимущество и закономерно открыл счет в матче. Садаев с правого фланга вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую, и Митришев опередив защитника, переправил мяч в сетку ворот. Хозяева уверенно контролировали ход игры. «Тосно» только в концовке матча осадил штрафную «Ахмата». Но в итоге счет встречи остался неизменным.

Фото: ФК «Ахмат»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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