Премьер-лига. 25-й тур. «Рубин» обыграл «Локомотив» в Москве

После гостевого поражения в предыдущем туре, «Локомотив» принимал у себя дома «Рубин». Казанский клуб сумел прервать семиматчевую серию без побед.

Премьер-лига. 25-й тур.

ЛОКОМОТИВ – РУБИН – 0:1 (0:1)

Москва. 29 апреля

Стадион: «Локомотив». 10000 зрителей.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, В.Денисов, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, И.Денисов, Баринов, Фернандеш (Миранчук, 46), Фарфан, Коломейцев (Галаджан, 63), Ари (Майков, 46).

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М’Вила, Цакташ, Ткачук (Ахметов, 83), Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88), Канунников.

Голы: 0:1 — Ткачук (20).

Предупреждения: Фарфан (30), Баринов (55), Санчес (71), Цакташ (82).

12 (4) удары (в створ) 7 (3)

10 фолы 12

12 угловые 2

3 офсайды 2

58 % владения мячом 42

«Рубин» сумел открыть счет на двадцатой минуте встречи – отличился Денис Ткачук с передачи Мийо Цакташа. В начале второго тайма Дмитрий Баринов пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в штангу. В дополнительное время отличную возможность отыграться упустил Джефферсон Фарфан. Перуанец получил мяч в пяти метрах от ворот, но защитник «Рубина» спас свою команду. «Рубин» победил спустя семь матчей, и теперь у казанского клуба 32 очка. «Локомотив» остался на седьмом месте с 35-ю баллами.

Фото: Твиттер «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»