Премьер-лига. 24-й тур. «Зенит» сыграл первый матч «Крестовском»

«Зенит» отметил новоселье на «Крестовском». Хозяева одержали победу в большинстве.
Премьер-лига. 24-й тур
ЗЕНИТ – УРАЛ – 2:0 (0:0)
Санкт-Петербург. 22 апреля.
Стадион «Крестовский». 20 004 зрителя.
Судья: Алексей Еськов (Москва)
«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Цаллагов, Жирков (Нету, 63), Юсупов ( Молло, 53), Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин( Шатов, 44).
«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Димитров, Кулаков, Бикфалви, Емельянов, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин, Павлюченко.
Голы: 1:0 – Иванович, 86; 2:0 – Молло, 90.
Предупреждения: Бикфалви (23), Емельянов (40), Павлюченко (61), Дзюба (86), Кришито(89).
Удаления: Бикфалви (60), Павлюченко (61), Емельянов (86).
20 (11) удары (в створ) 10 (8)
8 фолы 8
9 угловые 1
2 офсайды 0
66 % владения мячом 34
«Зенит» отпраздновал первую игру на многострадальном стадионе. Хозяева поля сумели забить лишь после трех удалений у «Урала». Вот как прокомментировал ситуацию с удалениями у соперников главный тренер «Зенита» Мирча Луческу: «Судья был рядом – решение принимать ему. Чтобы поставить точку: я уверен, что была вторая желтая у Бикфалви, два последующих удаления – не знаю».
Фото: Официальный Твиттер «Зенита»
Источник: Еженедельник «Футбол»