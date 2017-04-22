Премьер-лига. 24-й тур. «Зенит» сыграл первый матч «Крестовском»

«Зенит» отметил новоселье на «Крестовском». Хозяева одержали победу в большинстве.

Премьер-лига. 24-й тур

ЗЕНИТ – УРАЛ – 2:0 (0:0)

Санкт-Петербург. 22 апреля.

Стадион «Крестовский». 20 004 зрителя.

Судья: Алексей Еськов (Москва)

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Цаллагов, Жирков (Нету, 63), Юсупов ( Молло, 53), Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин( Шатов, 44).

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Димитров, Кулаков, Бикфалви, Емельянов, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин, Павлюченко.

Голы: 1:0 – Иванович, 86; 2:0 – Молло, 90.

Предупреждения: Бикфалви (23), Емельянов (40), Павлюченко (61), Дзюба (86), Кришито(89).

Удаления: Бикфалви (60), Павлюченко (61), Емельянов (86).

20 (11) удары (в створ) 10 (8)

8 фолы 8

9 угловые 1

2 офсайды 0

66 % владения мячом 34

«Зенит» отпраздновал первую игру на многострадальном стадионе. Хозяева поля сумели забить лишь после трех удалений у «Урала». Вот как прокомментировал ситуацию с удалениями у соперников главный тренер «Зенита» Мирча Луческу: «Судья был рядом – решение принимать ему. Чтобы поставить точку: я уверен, что была вторая желтая у Бикфалви, два последующих удаления – не знаю».

Фото: Официальный Твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»