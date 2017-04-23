Премьер-лига. 24-й тур. «Томь» уступила «Оренбургу»

Завершился очередной матч 24-го тура чемпионата России. «Оренбург» обыграл «Томь».

Премьер-лига. 24-й тур

ТОМЬ– ОРЕНБУРГ– 1:2 (1:1)

Томск. 23 апреля.

Стадион: «Труд».

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев (Букачев, 75), Карымов, Чуперка, Макурин (Гвинейский, 82), Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин.

«Оренбург»: Руденко, Малых, Ойеволе, Бордачев, Сиваков, Нехайчик (Ефремов, 61), Георгиев, Драгун, Григорьев (Бреев, 85), Саная, Дюриш (Лобжанидзе, 75).

Голы: 0:1 — Ойеволе (22), 1:1 — Пугин (36), 1:2 — Георгиев (73).

Предупреждения: Драгун (9), Макурин (39).

6 (1) удары (в створ) 15 (5)

20 фолы 11

1 угловые 5

1 офсайды 2

40 % владения мячом 60

«Оренбург» приехал в Томск в качестве фаворита и ожидалась легкая расправа над терпящей финансовое бедствие «Томью». Но не тут-то было. «Оренбург» имел подавляющее преимущество на поле, однако «Томь» не собиралась сдаваться. На 22-й минуте оренбуржцы повели в счете, благодаря голу Ойеволе после хорошо разыгранного углового удара. Томичам понадобилось меньше 15 минут, чтобы восстановить равновесие. Но на 73-й минуте встречи Благо Георгиев красивым ударом со штрафного поставил точку в этом матче. «Оренбург» одерживает непростую победу и поднимается на 13-е место. Впереди еще 6 матчей и дебютант премьер-лиги сделает все возможное, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей.

Фото: пресс-служба «Оренбурга»

Источник: Еженедельник «Футбол»