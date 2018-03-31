Премьер-лига. 24-й тур. «Спартак» выигрывает у «Тосно» и догоняет «Локомотив»

В матче 24-го тура чемпионата России в Москве встречались «Спартак» и «Тосно». Красавец-гол со штрафного от Фернандо — залог победы «красно-белых».



Премьер-лига. 24-й тур.

СПАРТАК – ТОСНО – 2:1 (1:0)

Москва. 31 марта.



Стадион: «Открытие Арена». 28748 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо (Пашалич, 89), Промес, Самедов (Зобнин, 70), Луис Адриано (Мельгарехо, 85), Зе Луиш.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев (Макаров, 68), Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Жигулёв, Нуну Роша (Карницкий, 30), Полетанович, Рикардиньо (Мирзов, 80), Погребняк.

Голы: 1:0 — Фернандо (45), 2:0 — Луис Адриано (75), 2:1 — Погребняк (80 — пенальти).

Предупреждения: Фернандо (33), Луис Адриано (41), Сухарев (45).

11 (5) удары (в створ) 9 (3)

10 фолы 16

6 угловые 3

1 офсайды 1

53 % владения мячом 47

«Спартак» пытается догнать «Локомотив», чтобы стать чемпионом во второй раз подряд, но для этого нужно побеждать во всех оставшихся матчах и надеяться на ошибку «железнодоржников». Игра с «Тосно» не стала исключением. Побеждать нужно было кровью и потом, ведь ранее команда Юрия Семина потерпела поражение от «Амкара» дома, ну или же в гостях. решайте сами. «Спартак» давил, но противники не сдавались. На 33-й минуте Фернандо получил желтую карточку, и через несколько минут мог получить вторую, но судья простил. Возможно, удаление было бы решающим моментом матча, потому что на добавленной к первому тайму минуте бразилец забил красавец-гол со штрафного в ворота Давида Юрченко. Перерыв, на табло 1:0. Во втором тайме темп уменьшился, и команды играли спокойнее. Но «красно-белым» было мало, и на 75-й минуте Луис Адриано забивает второй гол. Казалось бы, все, но нет. По мнению судьи Илья Кутепов придерживал руками Павла Погребняка, и арбитр назначил пенальти в ворота Александра Селихова, который команда Дмитрия Парфенова реализовала. Автором гола стал тот же Павел Погребняк. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Благодаря этой победе команда Массимо Карреры стала ближе к «Локомотиву».

Фото: Твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»