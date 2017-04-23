Премьер-лига. 24-й тур. «Краснодар» победил «Арсенал»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Завершился очередной матч 24-го тура чемпионата России. «Краснодар » оказался сильнее тульского «Арсенала».

Премьер-лига. 24-й тур
КРАСНОДАР – АРСЕНАЛ – 2:0 (0:0)
Краснодар. 23 апреля.
Стадион: «ФК Краснодар». 34291 зрителей.
Судья: Алексей Матюнин (Москва)

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Налдо, Рамирес, Петров, Мамаев (Вандерсон,90), Газинский, Каборе, М. Перейра (Подберезкин,46) Классон (Жоаозиньо,69) , Смолов.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Вергара (Григалава,85 ), Сунзу, Комбаров, Максимов, Горбатенко, Думбия (Рыжков,90)  Бурчану, Александров, Шевченко.

Голы: 1:0 Каборе(49), 2:0 — Смолов (84)
Предупреждения: Максимов (24), Вергара (82)

 

6  (4) удары (в створ) 8 (5)
13 фолы 12
угловые 3
офсайды 3
59 % владения мячом 41

«Краснодар» победил «Арсенал, дважды забив в ворота туляков  Оба гола случились после перерыва матча. На 49-й минуте счет открыл Шарль Каборе, а на 84-й победную точку поставил форвард «Краснодара» Федор Смолов.
После этой победы краснодарцы остались на 4 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, а туляки остались на 15-ом месте.

Фото: ФК «Арсенал»
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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