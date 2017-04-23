Премьер-лига. 24-й тур. «Краснодар» победил «Арсенал»

Завершился очередной матч 24-го тура чемпионата России. «Краснодар » оказался сильнее тульского «Арсенала».

Премьер-лига. 24-й тур

КРАСНОДАР – АРСЕНАЛ – 2:0 (0:0)

Краснодар. 23 апреля.

Стадион: «ФК Краснодар». 34291 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Налдо, Рамирес, Петров, Мамаев (Вандерсон,90), Газинский, Каборе, М. Перейра (Подберезкин,46) Классон (Жоаозиньо,69) , Смолов.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Вергара (Григалава,85 ), Сунзу, Комбаров, Максимов, Горбатенко, Думбия (Рыжков,90) Бурчану, Александров, Шевченко.

Голы: 1:0 — Каборе(49), 2:0 — Смолов (84)

Предупреждения: Максимов (24), Вергара (82)

6 (4) удары (в створ) 8 (5)

13 фолы 12

4 угловые 3

2 офсайды 3

59 % владения мячом 41

«Краснодар» победил «Арсенал, дважды забив в ворота туляков Оба гола случились после перерыва матча. На 49-й минуте счет открыл Шарль Каборе, а на 84-й победную точку поставил форвард «Краснодара» Федор Смолов.

После этой победы краснодарцы остались на 4 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, а туляки остались на 15-ом месте.

Фото: ФК «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»