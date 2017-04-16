Премьер-лига, 23-й тур. «Томь» потерпела очередное поражение

Завершился очередной матч 23-го тура чемпионата России. «Урал» минимально обыграл «Томь».

Премьер-лига. 23-й тур

УРАЛ – ТОМЬ – 1:0 (1:0)

Екатеринбург 16 апреля.

Стадион: «СКБ-Банк Арена». 3186 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

«Урал»: Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Димитров (Павлюченко, 70), Лунгу (Манучарян, 63), Бикфалви.

«Томь»: Солосин, Митерев, Осипов (Карымов, 84), Баляйкин, Попов, Большунов (Науменко, 72), Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.

Гол: 1:0 — Бикфалви (40).

Предупреждения: Данцев (34), Сасин (87), Макурин (89).

8 (3) удары (в створ) 8 (1)

13 фолы 15

5 угловые 3

4 офсайды 1

60 % владения мячом 40

Уральский клуб предсказуемо захватил инициативу в игре и штурмовал ворота «Томи» с первых минут. Однако гол был забит за пять минут до перерыва: Бикфалви воспользовался удачным положением и отправил мяч в нижний угол ворот бывшей команды. Лишь к середине вторых 45 минут сибиряки стали проводить атаки, но защита «Урала» легко справилась со всеми угрозами. «Шмели» одержали третью победу подряд, а «Томь» проиграла в 16-й раз за сезон и укрепилась на последней строчке в турнирной таблице.

Фото: Официальный твиттер ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»