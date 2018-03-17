Премьер-лига. 23-й тур. «Арсенал» и «Ростов» сыграли в результативную ничью

В рамках 23-го тура «Арсенал» принимал «Ростов». Команды показали результативную игру и поделили очки.

Премьер-лига. 23-й тур

АРСЕНАЛ – РОСТОВ – 2:2 (1:2)

Стадион: «Арсенал». 10000 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Хагуш, 86), Александров (Расич, 81), Чаушич, Дзюба, Кангва.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Калачев, Сапета, Ионов (Зуев, 69), Чуперка (Гулиев, 46), Скопинцев (Макеев, 87), Сигурдарсон.

Голы: 0:1 – Ионов (8), 1:1 – Дзюба (14), 1:2 – Ионов (31), 2:2 – Дзюба (59).

Предупреждения: Александров (16), Сапета (31), Горбатенко (56), Зуев (72), Альварес (87).

10 (8) удары (в створ) 7 (5)

17 фолы 10

4 угловые 4

0 офсайды 1

55 % владения мячом 45

В первые 15 минут первого тайма болельщики увидели целых два забитых мяча: сначала Ионов вывел гостей вперед, а спустя несколько минут Сунзу прорвался по левому флангу, прострелил в штрафную, где первым на мяче оказался Артем Дзюба. По несколько моментов еще имели команды в первом тайме, но только гости сумели извлечь выгоду: первый удар голкипер Левашов сумел отбить, но на добивании вновь оказался Ионов, который спокойно послал мяч в сетку с нескольких метров. Во второй половине команды продолжили старания первого тайма активными действиями в атаке. На исходе часа игры Артем Дзюба оформил дубль после неразберихи в штрафной гостей. В самой концовке «Ростов» был ближе к победе, но больше голов забито не было.

Фото: группа «Арсенала» ВКонтакте

Источник: Еженедельник «Футбол»