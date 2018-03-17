Премьер-лига. 23-й тур. «Анжи» обыграл «Тосно» и покинул зону вылета

На каспийском стадионе «Анжи-Арена» одноименная команда принимала «Тосно» из Ленинградской области. Хозяева одержали уверенную победу над соперниками со счетом 2:0.

Премьер-лига. 23-й тур

АНЖИ – ТОСНО – 2:0 (2:0).

Каспийск. 17 марта.

Стадион: «Анжи-Арена», 4 000 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов (Прудников, 86), Данченко, Антон, Хамдамов (Бакаев, 71), Лескано (Калмыков, 76), Будковский.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов (Роша, 73), Дугалич, Галиулин, Жигулёв, Полетанович, Рикардиньо, Труич (Макаров, 46), Погребняк (Мелкадзе, 54.

Голы: 1:0 – Антон Паул (17), 2:0 – Антон Паул (43).

Предупреждение: Александр Макаров (48).

9 (4) удары (в створ) 8 (3)

20 фолы 24

4 угловые 3

2 офсайды 1

44 % владения мячом 56

«Анжи» успешно реализовал свои моменты, которые имел в первом тайме и благодаря дублю Антона Паула лидировал с преимуществом в два мяча перед перерывом. Сначала румынский полузащитник отправил мяч под перекладину с помощью рикошета от защитника «Тосно», а затем можно пробил в левый нижний угол с линии штрафной. Во второй половине встречи гости пытались исправить ситуацию, особенно активно действовал вышедший на замену Георгий Мелкадзе, однако их действия ничем результативным не закончились. После победы «Анжи» поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, сместив с этой позиции «Тосно».

Фото: Официальный твиттер ФК «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»