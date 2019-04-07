Премьер-лига. 22-й тур. «Рубин» в Казани сыграл вничью с «Арсеналом»

На поле «Казань Арены» местный «Рубин» в рамках 22-го тура чемпионата России принимал тульский «Арсенал». Казанцы не смогли переиграть «оружейников», матч завершился ничьей.

Премьер-лига. 22-й тур

РУБИН (КАЗАНЬ) — АРСЕНАЛ (ТУЛА) — 0:0 (0:0)

Казань. 7 апреля.

Стадион «Казань Арена». 6000 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Сорокин, Степанов, Устинов, Цаллагов, Камболов, Иг. Коновалов, Башкиров, Могилевец (Полоз, 72), Акбашев (Подберезкин, 77), Сагитов (Бухаров, 64).

«Арсенал»: Нигматуллин, Коне, Хагуш, Беляев, Кадири, Комбаров, Костадинов, Берхамов, Мирзов, Кангва, Джорджевич (Бакаев, 46).

Предупреждения: Могилевец, 44, Камболов (79), Берхамов (88), Подберезкин (90).

10 (8) удары (в створ) 8 (3)

16 фолы 9

8 угловые 1

1 офсайды 1

37 % владения мячом 63

В первом тайме преимуществом владели футболисты «Арсенала», казанцы оборонялись, почти не нанося ударов по воротам, голов до перерыва забито не было. Во второй половине встречи инициатива перешла к «Рубину», хозяева играли в атакующий футбол, но так и не смогли поразить ворота туляков. «Арсенал», в свою очередь, также не смог забить, игра завершилась «сухой» ничьей. «Рубин» не может победить в чемпионате четвертый матч подряд, «Арсенал» продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Источник: еженедельник «Футбол»