Премьер лига. 21-й тур. «Краснодар» выигрывает у «Ростова» и поднимается на второе место

На стадионе «Краснодар» состоялся матч 21-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом». «Быки» забили три мяча в ворота «ростовчан» и поднялись на второе место чемпионата.

Премьер лига. 21-й тур.

КРАСНОДАР — РОСТОВ — 3:1

Стадион: «Краснодар». 3 марта.

Судья: Сергей Карасев (Москва)

«Краснодар»: Синицын Андрей, Шишкин Роман, Гранквист Андреас, Грицаенко Алексей, Мамаев Павел (Андрей Иван, 90), Олег Шатов (Рикардо Лаборде, 90), Каборе Шарль, Петров Сергей, Перейра Маурисио (Жоазиньо, 76), Классон Виктор, Смолов Федор

«Ростов» Песьяков Сергей, Макеев Евгений, Паршивлюк Сергей, Ингасон Сверрир, Вилуш Мацей, Ионов Алексей, Гулиев Аяз (Александр Зуев, 73), Скопинцев Дмитрий (Владимир Дядюн, 80), Сигурдарсон Бьорн, Шомуродов Элдор (Зан Майер, 65), Гацкан Александр.

Голы: 1:0 — Федор Смолов (28), 1:1 — Алексей Ионов (45, с пенальти), 2:1 — Федор Смолов (60, с пенальти), 3:1 — Павел Мамаев (89).

Предупреждение: Александр Зуев (90)

9 (3) удары (в створ) 8 (3)

11 фолы 8

1 угловые 6

0 офсайды 2

48% владения мячом 52%

Матч был настоящей проверкой для Валерия Карпина и его команды. Играть в Краснодаре сопернику было крайне сложно, поддержка на стадионе гонит «Краснодар» вперед, но «Ростов» сыграл на равных. Но команда Игоря Шалимова была сильнее, и забросила три мяча в ворота Сергея Песьякова. Данная победа позволила клубу набрать 39 очков и подняться на временное второе место в турнирной таблице. Напомним, завтра в Москве пройдет встреча «Локомотив» — «Спартак», в случае победы «красно-белых», «Краснодар» будет занимать третью строчку чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»