Премьер-лига. 20-й тур. «Оренбург» в домашнем матче победил «Динамо»

В 20-м туре Российской Премьер-лиги встречались «Оренбург» и московское «Динамо». Оренбуржцы одержали домашнюю победу.

Премьер-лига. 18-й тур

ОРЕНБУРГ — ДИНАМО (МОСКВА) — 1:0 (0:0)

Оренбург. 16 марта.

Стадион «Газовик». 11 000 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Бегич, Ойеволе, Терехов, Малых, Мишкич, Бреев, Попович (Афонин, 79), Сутормин, Деспотович (Ан. Козлов, 82).

«Динамо»: Шунин, Ал. Козлов, Шуньич, Морозов, Хольмен (Евгеньев, 74), Черных (Грулев, 67), Жоаозиньо, Теттех, Юсупов, Луценко, Марков.

Гол: 1:0 — Деспотович (52).

Предупреждения: Черных (15), Бегич (29), Бреев (36), Хольмен (39), Деспотович (53), Андреев (60), Луценко (62), Теттех (67), Попович (74).

6 (3) удары (в створ) 10 (3)

17 фолы 15

1 угловые 7

4 офсайды 1

37 % владения мячом 63

В первом тайме инициатива была в руках игроков «Динамо», «Оренбург» стремился играть на контратаках. Бело-голубые имели несколько опасных моментов, но так и не сумели открыть счет. На перерыв команды ушли без забитых мячей. Вскоре после возобновления игры гол забили хозяева: после выноса вратаря Фролова и прострела Мишкича мяч в ворота переправил Деспотович. В середине второго тайма после неназначенного пенальти в ворота «Динамо» со скамейки за споры с арбитром был удален главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов. До конца матча динамовцы имели возможность сравнять счет, но «Оренбург» не пропустил и довел матч до минимальной победы. «Динамо» терпит второе поражение подряд и остается на 12-й строке турнирной таблицы РПЛ, «Оренбург» поднимается на 7-е место.

Фото: оф. твиттер ФК «Оренбург»

Источник: еженедельник «Футбол»