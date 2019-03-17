Премьер-лига. 20-й тур. «Локомотив» обыграл «Краснодар»

В Москве «Локомотив» принимал «Краснодар». Игра завершилась победой команды Юрия Семина.

Премьер-лига. 20-й тур

ЛОКОМОТИВ — КРАСНОДАР — 1:0 (0:0)

Москва. 17 марта.

Стадион «РЖД Арена». 16272 зрителя.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Идову, 46), Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов (Эдер, 90), Фарфан.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Вандерсон, 58), Мартынович, Петров, Скопинцев (Перейра, 58), Газинский, Ольссон (Сулейманов, 71), Стоцкий, Каборе, Классон, Спайич.

Гол: 1:0 — Ан. Миранчук (69, с пенальти).

Предупреждение: Каборе (63).

Удаление: Каборе (68).

13 (6) удары (в створ) 15 (3)

13 фолы 11

2 угловые 2

1 офсайды 1

48 % владения мячом 52

В самом начале матча «Локомотив» мог открыть счет встречи. Хеведес пробил с отскока, но мяч пролетел в нескольких метрах от ворот. Чуть позже полузащитник «Краснодара» Классон пробил из-за пределов штрафной точно в руки Гильерме. На перерыв команды ушли без голов. Во втором тайме защитник гостей Каборе в своей штрафной сыграл рукой, за что получил вторую желтую карточку и покинул поле. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота Сафонова, который успешно реализовал Антон Миранчук. Москвичи одержали победу и поднялись на третью строчку чемпионата.

Фото: Твиттер ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»