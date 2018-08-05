Премьер-лига. 2-й тур. «Оренбург» разгромил в гостях «Крылья Советов»

«Оренбург» с крупным счетом победил «Крылья». Дубль у самарцев оформил Козлов.

Премьер-лига. 2-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – ОРЕНБУРГ – 0:3 (0:3)

Самара. 5августа.

Стадион: «Самара Арена». 39 137 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Яковлев, 60), Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Ланин, Миялович,(Соболев, 66), Корниленко (Башкиров, 46).

«Оренбург»: Фролов, Андреев (Сиваков, 20), Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Кулишев, 63), Афонин, Сутормин, Попович (Чуканов 53), Козлов.

Голы: 0:1 — Козлов (26), 0:2 — Бреев (38), 0:3 — Козлов (45).

Предупреждения: Бреев (34), Козлов (36), Сутормин (62). Чиркин (68), Соболев (89).

Нереализованный пенальти: Миялович (37-вратарь).

3 (2) удары (в створ) 13 (6).

6 фолы 20

1 угловые 5

1 офсайды 0

45 % владения мячом % 55

Видимо, это был не день «Крыльев». Ведь уже в первом тайме в ворота самарцев было забито 3 гола. Дубль оформил Козлов. Вначале форвард, замкнул головой подачу Ойеволе, а затем снова выиграв борьбу на втором этаже, отправил мяч в сетку ворот Конюхова. Еще один гол на свой счет записал Бреев, который расторопнее всех сыграл на добивании. У хозяев был шанс отквитать один мяч до перерыва. Но Мияйлович не сумел реализовать пенальти.

Фото: ФК «Оренбург»

Источник: Еженедельник «Футбол»