Премьер-лига. 2-й тур. «Оренбург» разгромил в гостях «Крылья Советов»

«Оренбург» с крупным счетом победил «Крылья». Дубль у самарцев оформил Козлов.
Премьер-лига. 2-й тур
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – ОРЕНБУРГ – 0:3 (0:3)
Самара. 5августа.
Стадион: «Самара Арена». 39 137 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Яковлев, 60), Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Ланин, Миялович,(Соболев, 66), Корниленко (Башкиров, 46).
«Оренбург»: Фролов, Андреев (Сиваков, 20), Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Кулишев, 63), Афонин, Сутормин, Попович (Чуканов 53), Козлов.
Голы: 0:1 — Козлов (26), 0:2 — Бреев (38), 0:3 — Козлов (45).
Предупреждения: Бреев (34), Козлов (36), Сутормин (62). Чиркин (68), Соболев (89).
Нереализованный пенальти: Миялович (37-вратарь).
3 (2) удары (в створ) 13 (6).
6 фолы 20
1 угловые 5
1 офсайды 0
45 % владения мячом % 55
Видимо, это был не день «Крыльев». Ведь уже в первом тайме в ворота самарцев было забито 3 гола. Дубль оформил Козлов. Вначале форвард, замкнул головой подачу Ойеволе, а затем снова выиграв борьбу на втором этаже, отправил мяч в сетку ворот Конюхова. Еще один гол на свой счет записал Бреев, который расторопнее всех сыграл на добивании. У хозяев был шанс отквитать один мяч до перерыва. Но Мияйлович не сумел реализовать пенальти.
Фото: ФК «Оренбург»
Источник: Еженедельник «Футбол»