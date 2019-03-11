Премьер-лига. 19-й тур. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Оренбургом»

В матче 19-го тура РПЛ встречались футбольные клубы «Краснодар» и «Оренбург». Матч завершился результативной ничьей.

Премьер-лига. 19-й тур

КРАСНОДАР — ОРЕНБУРГ — 0:1 (0:1)

Краснодар. 11 марта.

Стадион «Краснодар». 16 367 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Краснодар»: Синицын, Фьолусон, Петров, Спаич, Стоцкий (Скопинцев, 48), Перейра, Каборе (Ольссон, 65), Газинский, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 80), Ари.

«Оренбург»: Фролов, С. Козлов, Ойеволе, Бегич, Терехов, Малых, Мишкич, Попович, Сутормин (А. Козлов, 83), Маляров (Афонин, 46), Деспотович.

Голы: 0:1 — Сутормин (41), 1:1 — Ари (63), 2:1 — Скопинцев (73), 2:2 — Ойеволе (89)

Предупреждения: Перейра (23), С. Козлов (72), Сулейманов (86)

Нереализованный пенальти: Ари (10, сейв вратаря)

15 (8) удары (в створ) 8 (3)

8 фолы 9

7 угловые 3

2 офсайды 1

65 % владения мячом 35

Первый тайм запомнился незабитым пенальти в исполнении форварда «Краснодара» Ари: в прыжке мяч достал вратарь оренбуржцев Фролов. «Быки» доминировали на поле всю первую половину встречи, «Оренбург» отвечал котратаками, одна из которых завершилась голом: после прострела Малых мяч забил полузащитник «горожан» Сутормин. На перерыв команды ушли с минмиальным перевесом в пользу «Оренбурга». Во втором тайме хозяева сначала отыгрались благодаря Ари, головой перекинувшего мяч через вратаря соперника , а спустя несколько минут повели в счете: также ударом головой после навеса защитника краснодарцев Петрова забил Скопинцев. Тем не менее, перед самым финальным свистком «Оренбург» сумел сравнять счет: после удара Терехова и отскока мясч в ворота ударом пяткой переправил Ойеволе. Матч завершился ничьей, «Краснодар» остается на 2-й строке турнирной таблицы РПЛ, «Оренбург» — на 12-м месте.

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Источник: еженедельник «Футбол»