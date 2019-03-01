Премьер-лига. 18-й тур. «Анжи» в Оренбурге одержал победу

Весенняя часть чемпионата России стартовала в Оренбурге. Местная команда уступила с минимальным счетом махачкалинскому «Анжи».

Премьер-лига. 18-й тур

ОРЕНБУРГ — АНЖИ— 0:1 (0:0)

Оренбург. 1 марта.

Стадион: «Газовик».

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров (Попович, 46), Сутормин (Алвеш, 79), Мишкич, Деспотович (Козлов, 70).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев (Лескано, 72), Кулик, Ондуа, Закиров, Маркелов, Ахъядов, Понсе (Долгов, 79).

Голы: 0:1 — Кулик (58).

Предупреждения: Маркелов (32), Бегич (34), Сиваков (39), Сутормин (53), Кацаев (69), Дюпин (86).

Удаление: Сиваков (56).

21 (2) удары (в створ) 4 (2)

21 фолы 24

14 угловые 0

1 офсайды 0

65 % владения мячом 35

Оренбуржцы открыли счет уже на девятой минуте, но арбитр встречи Казарцев зафиксировал офсайд двух игроков. «Анжи» ответил опасным ударом Кулика, мяч пролетел рядом со штангой. Команда Владимира Федотова контролировала мяч у штрафной махачкалинцев весь первый тайм, но открыть счет так и не смогла. После перерыва игра стала более жесткой, вторую желтую карточку увидел Сиваков. Через пару минут «Анжи» вышел вперед благодаря удару Кулика со штрафного. «Оренбург» мог отыграться в оставшееся время, но Дюпин пару раз спас ворота. Удар Козлова пришелся в штангу ворот. «Анжи» взял три очка и прервал четырехматчевую безвыигрышную серию. «Оренбург» же терпит второе поражение подряд. В личных встречах махачкалинцы выходят вперед: три победы при одной ничьей и двух поражениях.

Фото: твиттер клуба «Оренбург»

Источник: Еженедельник «Футбол»