Премьер-лига. 17-й тур. «Локомотив» одержал волевую победу над «Оренбургом»

«Локомотив» и «Оренбург» встречались в Москве в рамках 17-го тура чемпионата России. Перед уходом на зимнюю паузу «железнодорожники» одержали победу.

Премьер-лига. 17-й тур

ЛОКОМОТИВ — ОРЕНБУРГ— 2:1 (0:1)

Москва. 8 декабря.

Стадион: «РЖД-Арена».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Игнатьев, И. Денисов (Баринов, 76), Крыховяк, Ан. Миранчук (Смолов, 46), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Фернандеш, 46).

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов (Чуканов, 86), Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров (Чиркин, 79), Сутормин, Мишкич (Козлов, 87), Деспотович.

Голы: 0:1 — Деспотович (8), 1:1 — Фарфан (76), 2:1 — Фарфан (81).

Предупреждения: Сутормин (17), Деспотович (66), Крыховяк (69), Баринов (90).

12 (6) удары (в створ) 9 (4)

12 фолы 21

6 угловые 4

3 офсайды 5

70% владения мячом 30

Уже в начале встречи «Оренбург» вышел вперед. Пас Алексея Сутормина вывел Джордже Деспотовича на рандеву с Гилерме, и нападающий гостей был точен. «Локомотив» не смог забить ответный гол в первом тайме, хотя у команды было несколько опасных моментов. Гжегож Крыховяк замыкал навес Алексея Миранчука, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. Во втором тайме Юрий Семин провел две замены, которые повлияли на исход встречи. «Локомотив» отыгрался и взял три очка благодаря Джефферсону Фарфану. Сначала перуанец замкнул подачу Мануэла Фернандеша, а затем полузащитник оказался успешен на добивании.



Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»