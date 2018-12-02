Премьер-лига. 16 тур. «Спартак» победил «Локомотив» — 2:1

В 16-м туре Российской Премьер-лиги встречались московские «Спартак» и «Локомотив». «Красно-белые» в меньшинстве удержали победу — 2:1.

Премьер-лига. 16-й тур

СПАРТАК — ЛОКОМОТИВ — 2:1 (2:0)

Москва. 25 ноября.

Стадион «Открытие Арена». 25 000 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Джикия, Кутепов, Комбаров, Фернандо (Тимофеев, 42), Глушаков, Мельгарехо (Ломовицкий, 66), Ханни (Петкович, 73), Зе Луиш, Луис Адриано.

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука (Фернандеш, 63), Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь, Фарфан, Денисов (Баринов, 46), Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Эдер, 77), Смолов.

Голы: 1:0 — Глушаков (6), 2:0 — Луис Адриано (38), 2:1 — Фарфан (79)

Незабитый пенальти: Смолов (69)

Предупреждения: Денисов (14), Чорлука (45), Баринов (58), Глушаков (62)

Удаление: Рассказов (67)

10 (8) удары (в створ) 12 (5)

8 фолы 19

4 угловые 9

1 офсайды 4

50 % владения мячом 50

Команды начали матч с относительно равной игры, и некоторое время ни у одного из соперников не было явного преимущества, но уже спустя 6 минут со стартового свистка «Спартак» вышел вперед — гол в падении головой после навеса Софьяна Ханни забил Денис Глушаков. После забитого мяча «красно-белые» ненадолго завладел инициативой, но «Локомотив» довольно быстро выровнял игру и, в свою очередь, провел несколько опасных атак, несколько раз имев отличную возможность для гола. Несмотря на это, номинальные гости не сумели сравнять счет, и этим воспользовались спартаковцы, незадолго до перерыва увеличив разрыв в счете — Луис Адриано забил головой с отскоком от штанги, вторую голевую передачу записал на свой счет Софьян Ханни. Спустя несколько минут из-за травмы поле покинул полузащитник хозяев Фернандо, его заменил Артем Тимофеев. Начало второго тайма осталось за «красно-зелеными», «Спартак», в свою очередь, успешно защищался вплоть до того момента, когда удар Федора Смолова в своей штрафной заблокировал рукой защитник хозяев Николай Рассказов, за что и был удален с поля. «Локомотив» получил право на пенальти, но не смог реализовать его: Федор Смолов попал в штангу. Оставшееся время встречи «железнодорожники» провели в попытках сравнять счет, но не смогли воспользоваться численным преимуществом из-за самоотверженной и собранной игры футболистов «Спартака». «Красно-белые» выигрывают 2-й матч под руководством нового главного тренера, «Локомотив» терпит второе поражение подряд в рамках Премьер-лиги.

Фото: пресс-служба ФК «Спартак»