Премьер-лига. 16-й тур. «Краснодар» обыграл «Урал» на своем поле

В Краснодаре одноименная команда принимала екатеринбургский «Урал». Хозяева встречи выиграли благодаря голам во втором тайме.
Премьер-лига. 16-й тур
КРАСНОДАР — УРАЛ — 2:0 (0:0)
Краснодар. 2 декабря.
Стадион: «ФК Краснодар».
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра (Голубев, 84), Классон, Вандерсон (Куэва, 32), Ари (Сулейманов, 51), Игнатьев.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров (Араторе, 83), Бавин (Егорычев, 80), Бикфалви, Эль Кабир, Панюков (Ильин, 53).
Голы: 1:0 — Сулейманов (56), 2:0 — Игнатьев (76).
Предупреждения: Ароян (22), Петров (23), Куэва (61), Сулейманов (69), Классон (88).
22 (7) удары (в створ) 9 (3)
15 фолы 9
6 угловые 2
2 офсайды 1
62% владения мячом 38
С первых минут «Краснодар» начал владеть инициативой и стремился забить быстрый гол. Команда из Екатеринбурга ответила опасным моментом в середине первого тайма. Андрей Панюков пробил в Станислва Крицюка. Имел шанс забить гол Виктор Классон, полузащитник сборной Швеции и пробил с лета, но мяч пролетел рядом со штангой. Первый тайм закончился без забитых голов, но прошел в интересной борьбе и запомнился атаками обеих команд. Во втором тайме исход встречи решили два гола «быков», которые забили молодые игроки Сулейманов и Игнатьев. «Урал» не нашел чем ответить «Краснодару». Беспроигрышная серия уральцев в 6 игр закончилась. «Краснодар» же продлевает свою беспроигрышную домашнюю серию до шести игр.
Фото: твиттер «Краснодара»
Источник: Еженедельник «Футбол»