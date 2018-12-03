Премьер-лига. 16-й тур. «Арсенал» из Тулы выиграл у «Зенита» в результативной встрече

Заключительный матч 16-го чемпионата России прошел в Туле. «Арсенал» взял три очка в результативном матче.

Премьер-лига. 16-й тур

АРСЕНАЛ — ЗЕНИТ — 4:2 (2:1)

Тула. 3 декабря.

Стадион: «Арсенал».

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 83), Костадинов, Кангва (Ожегович, 90).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес (Смольников, 73), Дзюба, Дриусси (Маркизио, 84).

Голы: 1:0 — Кангва (6), 1:1 — Кузяев (21), 2:1 — Мирзов (39), 2:2 — Эрнани (57), 3:2 — Кангва (74), 4:2 — Бакаев (77).

Предупреждения: Альварес (21), Паредес (41), Мирзов (41), Кузяев (53), Дзюба (71), Анюков (86).

15 (7) удары (в створ) 13 (7)

13 фолы 13

6 угловые 4

0 офсайды 1

43% владения мячом 57

Матч оказался богатым на голы. Уже спустя пять минут после стартового свистка «Арсенал» открыл счет благодаря Кангве. Гости отыгрались в середине первого тайма, Далер Кузяев замкнул прострел Эрнани. В конце тайма туляки снова вышли вперед благодаря удару Резиуана Мирзова. Во втором тайме Эванс Кангва едва не реализовал выход один на один, но мяч попал в штангу. «Зенит» мгновенно сравнял счет благодаря точному удару Эрнани. Петербуржцы попытались выйти вперед, но в итоге сами пропустили гол. Сначала Эванс Кангва оформил дубль после ошибки Михи Мевли, а через три минуты Зелимхан Бакаев установил окончательный счет. Клуб из Санкт-Петербурга терпит пятое поражение в гостях в последних шести играх. «Арсенал» продлевает беспроигрышную серию в домашних стенах до пяти игр.

Фото: твиттер «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»