Премьер-лига. 16-й тур. «Анжи» в Каспийске сыграл вничью с «Уфой»

«Анжи» в родных стенах принимал гостей из Уфы. Команды разошлись миром, не забив ни одного гола.

Премьер-лига. 16-й тур

АНЖИ — УФА— 0:0 (0:0)

Каспийск. 1 декабря.

Стадион: «Анжи-Арена».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик, Гиголаев (Глебов, 70), Савичев, Ондуа Белла, Чайковский, Долгов (Кацаев, 55), Понсе (Ахьядов, 75).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчяру, Кротов, Ванек (Пауревич, 70), Карп, Тилль (Бизьяк, 56), Сысуев (Никитин, 24), Игбун.

Предупреждения: Чайковский (48), Долгов (49), Карп, (49), Табидзе (69), Бизьяк (78), Никитин (84).

Нереализованный пенальти: Кулик (77 — вратарь).

13 (2) удары (в створ) 17 (5)

12 фолы 18

7 угловые 7

0 офсайды 1

51% владения мячом 49

Первый тайм прошел в спокойном размеренном темпе. Первый момент у ворот возник после получаса игры, когда Оливер Тилль прострелил в штрафную площадь. Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин был надежен. Уже в следующей атаке голкиперу махачкалинской команды пришлось отбить удар того же Тилля. «Анжи» также имел возможность реализовать атаку, но защитник уфимцев Никитин заблокировал удар. Вторая половина встречи оказалась богатой на моменты. Александр Беленов совершил красивый сэйв после удара Андреса Понсе, а также отбил пенальти, назначенный за 10 минут до конца основного времени. У команды из Башкортостана не смог воспользоваться моментом Александр Кротов — удар головой прошел чуть выше перекладины. Зрители забитых голов так и не увидели. Уфимцы продлевают безвыигрышную серию в выездных матчах до четырнадцати игр. В действующем чемпионате же команда Дмитрия Кириченко четвертый матч в гостях играет вничью.

Фото: твиттер клуба «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»