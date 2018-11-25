Премьер-лига. 15-й тур. «Спартак» взял верх над «Крыльями Советов»

Воскресный день 15-го тура стартовал в Москве. Первая игра Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака» оказалась победной.

Премьер-лига. 15-й тур

СПАРТАК — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 3:1 (0:0)

Москва. 25 ноября.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий (Мельгарехо, 56), Ханни, Зе Луиш (Зобнин, 72, Попов, 84), Адриано.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников (Ткачук, 18), Яковлев (Молло, 74), Шейдаев, Корниленко (Соболев, 63).

Голы: 0:1 — Корниленко (49), 1:1 — Ханни (59), 2:1 — Мельгарехо (61), 3:1 — Луис Адриано (90).

Предупреждения: Башкиров (9), Зе Луиш (46), Шейдаев (83), Луис Адриано (88).

17 (6) удары (в створ) 14 (3)

11 фолы 11

6 угловые 5

4 офсайды 3

53% владения мячом 47

В первом тайме игра прошла в умеренном темпе. «Спартак» имел шансы открыть счет благодаря Глушакову, но удар пришелся в вратаря. Самарцы ответили подачей в штрафную площадь, но удар головой в исполнении Дениса Ткачука пришелся рядом со штангой. В самом начале второго тайма удар Ломовицкого едва не стал голевым, но мяч задел штангу. «Крылья Советов» же вышли вперед после розыгрыша стандарта: Корниленко замкнул подачу головой. Красно-белые отыгрались за две минуты. Сначала Софьян Ханни сравнял счет, а спустя две минуты Лоренсо Мельгарехо вывел москвичей вперед. Авторам забитых мячей дважды ассистировал Луис Адриано. Бразилец в концовке встречи забил третий гол в ворота самарцев. Безвыигрышная серия «Спартака», составляющая четыре игры прервалась, а Олег Кононов в дебютной игре на посту главного тренера москвичей одерживает победу. «Крылья Советов» же терпят третье поражение за последние четыре игры.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»