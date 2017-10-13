Премьер-лига. 13-й тур. «Спартак» переиграл «Ахмат»

«Спартак» выиграл свой пятый матч в сезоне. Победный мяч забил Лоренцо Мельгарехо.

Премьер-лига. 13-й тур

АХМАТ – СПАРТАК – 1:2 (0:1)

Грозный. 13 октября.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Ахмат»: Городов, Филипе Сампайо, Родолфо, Уциев, Семенов, Исмаэл, Бериша, Бацуев, Лео Жаба (Раванелли, 64), Садаев (Митришев, 63), Мбенг.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Ташчи, Ещенко, Комбаров, Глушаков (Попов, 90), Фернандо, Промес, Самедов, Педро Роша (Мельгарехо, 68; Пашалич, 86), Луис Адриано.

Голы: 0:1 – Глушаков (30), 1:1 – Родолфо (70 — с пенальти), 1:2 – Мельгарехо (72).

Предупреждения: Лео Жаба (35), Семенов (39), Ещенко (50), Селихов (77).

6 (3) удары (в створ) 9 (4)

15 фолы 17

4 угловые 3

2 офсайды 1

48 % владения мячом 52

«Ахмат» проиграл уже шестой матч в этом сезоне. «Спартак» доминировал по игре, а в первом тайме даже забил гол. Грубая игра Сердара Таски дала возможность хозяевам сравнять счет: Родолфо отлично исполнил 11-метровый удар. Но ответ от гостей не заставил себя долго ждать: через три минуты Мельгарехо вывел свою команду снова вперед. В итоге: победа «Спартака», сместившего «Ахмат» с пятого места в таблице РФПЛ.

Фото: пресс-служба «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»