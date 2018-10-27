Премьер-лига. 12-й тур. «Урал» на домашней арене не смог обыграть «Уфу»

В первом матче 12-го тура РПЛ «Урал» в Екатеринбурге принимал «Уфу». Встреча закончилась ничьей.

Премьер-лига. 12-й тур

УРАЛ — УФА — 1:1 (0:1)

Екатеринбург. 27 октября.

Стадион «Екатеринбург Арена». 22 628 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Егорычев (Ильин, 82), Эль-Кабир, Панюков (Бавин, 90).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе (Живоглядов, 53), Неделчару, Карп (Кротов, 78), Салатич, Тилль, Сысуев (Пауревич, 60), Игбун.

Голы: 0:1 — Аликин (44), 1:1 — Бикфалви (61).

Предупреждения: Салатич (32), Ароян (37), Тилл (68), Фидлер (77), Балажиц (89).

Удаление: Фидлер (88).

10 (3) удары (в створ) 12 (3)

14 фолы 14

9 угловые 7

0 офсайды 4

67 % владения мячом 33

В конце первого тайма счет открыли гости, автором гола стал Аликин, который поразил ворота Годзюра ударом в касание. Хозяева отыгрались во втором тайме, головой мяч забил Бикфалви. В концовке встречи «Урал» остался в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален Фидлер.

Фото: Твиттер «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»