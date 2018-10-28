Премьер-Лига. 12-й тур. «Локомотив» разгромил «Енисей» в Красноярске

В Красноярске «Енисей» принимал московский «Локомотив». Москвичи разгромили соперника на гостевом поле.

Премьер-лига. 12-й тур

ЕНИСЕЙ — ЛОКОМОТИВ — 0:3 (0:1).

Красноярск. 28 октября.

Стадион «Центральный».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Енисей»: Филиппов, Кичин, Занев (Обрадович, 75), Грицаенко, Дугалич, Комков (Комолов, 82), Зотов, Фатуллаев, Огуде, Гавазай (Бодул, 46), Саркисов.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Хеведес, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук (Тугарев, 87), Фернандеш, Крыховяк, Эдер (Жемалетдинов, 85).

Гол: 0:1 — Ал. Миранчук (22), 0:2 — Фернандеш (81), 0:3 — Эдер (84).

Предупреждения: Комков (6), Зотов (41), Крыховяк (45), Игнатьев (48).

16 (7) удары (в створ) 12 (5)

9 фолы 16

6 угловые 5

3 офсайды 3

56 % владения мячом 44

В самом начале встречи красноярцы могли открыть счет, но сначала удар Саркисова пришелся в Гилерме, а повторный удар отбил Идову с ленточки. «Железнодорожники» же открыли счет в середине первого тайма. Алексей Миранчук воспользовался моментом после рикошета в штрафной площади соперника. Буквально через пару минут Мануэл Фернандеш приложился по мячу. Михаил Филиппов не без труда отбил мяч на угловой. Во втором тайме «Енисей» завладел инициативой, снова был активен Артур Саркисов. Сначала его удар пришелся рядом со штангой, затем нападающий обыграл Гилерме, но не успел пробить — Идову накрыл соперника. «Енисей» так и не смог забить «Локомотиву». За десять минут до конца основного времени матча Мануэл Фернандеш увеличил преимущество, а Эдер сделал счет неприлично крупным. Команда Дмитрия Аленичева терпит пятое поражение за последние семь встреч. Более того, клуб до сих пор не может одержать вторую победу в родных стенах — последняя победа была одержана 28 августа над «Крыльями Советов» из Самары. «Локомотив» Юрия Семина же одерживает четвертую победу кряду в Премьер-лиге.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»