Премьер-лига. 12-й тур. «Крылья Советов» проиграли в Самаре «Зениту»

«Крылья Советов» принимали петербургский «Зенит». Самарцы уступили гостям с минимальным счетом.

Премьер-лига. 12-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЗЕНИТ — 0:1 (0:1).

Самара. 29 октября.

Стадион «Самара Арена».

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

«Крылья Советов»: Рыжиков, Рохель, Башкиров, Бурлак, Зотов, Антон, Ткачук, Чичерин, Молло (Яковлев, 70), Корниленко (Самарджич, 81), Канунников (Соболев, 90).

«Зенит»: Лунев, Чернов (Анюков, 79), Маммана, Нету, Иванович, Паредес, Маркизио, Кузяев (Оздоев, 90), Ерохин (Шатов, 56), Мак, Дзюба.

Предупреждения: Рохель (8), Маммана (52), Корниленко (60), Нету (62), Чичерин (63), Рохель (78).

Удаление: Рохель (78).

Гол: 0:1 — Паредес (22).

18 (2) удары (в створ) 8 (3)

13 фолы 17

1 угловые 4

3 офсайды 4

56 % владения мячом 44

Гости из Северной столицы открыли счет в середине первого тайма. Моментом воспользовался аргентинец Паредес, которому дал пас Артем Дзюба после контратаки. «Крылья» своими моментами воспользоваться не сумели в первом тайме. Во втором тайме Максим Каннуников приложился по мячу, но тот стукнул перекладину ворот Андрея Лунева. За десять минут до конца основного времени «Крылья» остались вдесятером. Самарцы не могут выиграть четыре игры у «Зенита». Также «Крылья» не могут одолеть петербуржцев в домашних стенах с 2006 года.

Фото: твиттер футбольного клуба «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»