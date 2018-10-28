Премьер-лига. 12-й тур. ЦСКА проиграл «Краснодару» на домашнем поле

В матче 12-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле принимал «Краснодар». Подопечные Виктора Гончаренко уступили команде Мурада Мусаева.
Премьер-лига. 12-й тур
ЦСКА — КРАСНОДАР — 1:2 (0:0)
Москва. 28 октября.
Стадион «ВЭБ-Арена». 27385 зрителей.
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов (Нисимура, 87), Дзагоев (Хосонов, 56), Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов (Бийол, 63).
«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес (Масиэл, 46), Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе (Игнатьев, 75), Перейра (Куэва, 67), Классон, Ари.
Голы: 1:0 — Влашич (54), 1:1 — Ари (79), 1:2 — Классон (81).
Предупреждение: Чернов (28).
17 (4) удары (в створ) 17 (4)
13 фолы 11
5 угловые 5
1 офсайды 5
46 % владения мячом 54
Счет встречи был открыт во втором тайме, отличились хозяева. После передачи Чалова точным ударом в левый угол гол забил Влашич. Спустя несколько атак Ари сумел сравнять счет, а чуть позже Классон вывел «Краснодар» вперед и принес победу своей команде.
Фото: ПФК ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»