Премьер-лига. 12-й тур. ЦСКА проиграл «Краснодару» на домашнем поле

В матче 12-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле принимал «Краснодар». Подопечные Виктора Гончаренко уступили команде Мурада Мусаева.

Премьер-лига. 12-й тур

ЦСКА — КРАСНОДАР — 1:2 (0:0)

Москва. 28 октября.

Стадион «ВЭБ-Арена». 27385 зрителей.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов (Нисимура, 87), Дзагоев (Хосонов, 56), Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов (Бийол, 63).

«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес (Масиэл, 46), Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе (Игнатьев, 75), Перейра (Куэва, 67), Классон, Ари.

Голы: 1:0 — Влашич (54), 1:1 — Ари (79), 1:2 — Классон (81).

Предупреждение: Чернов (28).

17 (4) удары (в створ) 17 (4)

13 фолы 11

5 угловые 5

1 офсайды 5

46 % владения мячом 54

Счет встречи был открыт во втором тайме, отличились хозяева. После передачи Чалова точным ударом в левый угол гол забил Влашич. Спустя несколько атак Ари сумел сравнять счет, а чуть позже Классон вывел «Краснодар» вперед и принес победу своей команде.

Фото: ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»