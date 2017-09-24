Премьер-лига. 11-й тур. «Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Ростов»

Премьер-лига. 11-й тур
РОСТОВ – ЛОКОМОТИВ – 0:1 (0:0)
Ростов-на-Дону. 24 сентября.
Стадион «Олимп-2».
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Байрамян, Гацкан, Калачев (Думбия, 75), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 63), Бухаров (Дядюн, 68).
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Ан. Миранчук, 46), Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук (Эдер, 73), Фернандеш, Фарфан, Лысов.
Гол: 0:1 – Эдер (90).
Предупреждения: Юсупов (35), Тарасов (53), Ан. Миранчук (72).
4 (2) удары (в створ) 5 (5)
11 фолы 20
3 угловые 4
3 офсайды 1
47 % владения мячом 53
Игра проходил в достаточно спокойном темпе. Обе команды пытались что-то придумать у чужих ворот, однако, в попытки превратились в реальную возможность забить в самом конце второй половины встречи: Эдер на последних секундах встречи забил свой первый мяч за московский «Локомотив».
Фото: официальная страница ФК «Локомотив» в «ВКонтакте»