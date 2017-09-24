Премьер-лига. 11-й тур. «Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Ростов»

Премьер-лига. 11-й тур

РОСТОВ – ЛОКОМОТИВ – 0:1 (0:0)

Ростов-на-Дону. 24 сентября.

Стадион «Олимп-2».

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Байрамян, Гацкан, Калачев (Думбия, 75), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 63), Бухаров (Дядюн, 68).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Ан. Миранчук, 46), Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук (Эдер, 73), Фернандеш, Фарфан, Лысов.

Гол: 0:1 – Эдер (90).

Предупреждения: Юсупов (35), Тарасов (53), Ан. Миранчук (72).

4 (2) удары (в створ) 5 (5)

11 фолы 20

3 угловые 4

3 офсайды 1

47 % владения мячом 53

Игра проходил в достаточно спокойном темпе. Обе команды пытались что-то придумать у чужих ворот, однако, в попытки превратились в реальную возможность забить в самом конце второй половины встречи: Эдер на последних секундах встречи забил свой первый мяч за московский «Локомотив».

Фото: официальная страница ФК «Локомотив» в «ВКонтакте»

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