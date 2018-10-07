Премьер-лига. 10-й тур. «Зениту» одерживает победу над «Краснодаром»

«Зенит» принимал «Краснодар». Хозяева одержали минимальную победу.

Премьер-лига. 10-й тур

ЗЕНИТ — КРАСНОДАР — 2:1 (0:0)

7 октября. 52396 зрителей.

Санкт-Петербург. Стадион: «Санкт-Петербург».

Судья: Алексей Еськов (Москва)

«Зенит»: Лунев, Чернов, Нету, Иванович, Смольников, Мак (Заболотный, 90), Кузяев, Паредес, Ерохин (Кокорин. 45), Дриусси, Дзюба (Маммана, 89).

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спаич, Мартынович, Петров, Каборе (Окриашвили, 77), Перейра (Куэва, 70), Газинский, Вандерсон (Рамирес, 72), Классон, Мамаев.

Голы: 1:0 — Дзюба (50), 2:0 – Мак (65), 2:1 – Мамаев (79 – с пенальти).

Предупреждения: Мартынович (14), Кузяев (17), Стоцкий (39), Газинский (48), Нету (78), Иванович (80), Паредес (83), Классон (90).

Удаление: Петров (85).

13 (8) удары (в створ) 21 (8)

16 фолы 13

5 угловые 7

0 офсайды 4

46 % владения мячом 54

В Санкт-Петербурге встречались лидеры чемпионата – «Зенит» и «Краснодар». Первый тайм прошел на встречных курсах, но команды не сумели реализовать свои моменты. В перерыве Сергей Семак усилил игру Кокориным. Второй тайм начался с гола Артема Дзюбы, воспользовавшегося передачей Дриусси. В дальнейшем игра проходила с преимуществом хозяев, которое воплотилось в гол Мака. В роли ассистента вновь выступил Себастьян Дриусси. Игру изменила рука в штрафной, благодаря которой Мамаев реализовал пенальти — 2:1. Финальный штурм «Краснодара» осложнился удалением Петрова и «Зенит» довел матч до победы.

Фото: Твиттер ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»