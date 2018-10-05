Премьер-лига. 10-й тур. Тульский «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью

10-й тур чемпионата России по футболу стартовал в Туле, где местный «Арсенал» принимал команду из Уфы. Встреча победителя не выявила.

Премьер-лига. 10-й тур

АРСЕНАЛ ТУЛА — УФА — 1:1 (0:1)

Тула. 5 октября.

Стадион «Арсенал».

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 12), Горбатенко, Бакаев (Мирзов,80), Джорджевич, Кангва (Ткачев, 58).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев, 45), Карп, Тилль (Пауревич, 84), Сысуев (Засеев, 55), Игбун.

Голы: 0:1 — Игбун (45), 1:1 – Костадинов (70).

Предупреждения: Сысуев (19), Карп (90).

23 (8) удары (в створ) 4 (1)

8 фолы 14

8 угловые 3

5 офсайды 2

63 % владения мячом 37

Первый тайм прошел за хозяевами встречи. Туляки владели мячом и активно атаковали ворота Александра Беленова. Гости из Башкортостана смогли застать соперника врасплох на контратаке: в дополнительное время Сильвестр Игбун красиво пробил после подачи Азера Алиева.

Во втором тайме «Арсенал» усилил натиск и в середине тайма смог сравнять счет благодаря Георги Костадинову. Болгарин сыграл на добивании после хлесткого удара Сергея Ткачева. Команда Олега Кононова играет третью ничью за последние пять игр.



Фото: ФК «Уфа»

Источник: Еженедельник «Футбол»