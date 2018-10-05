Премьер-лига. 10-й тур. Тульский «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью

10-й тур чемпионата России по футболу стартовал в Туле, где местный «Арсенал» принимал команду из Уфы. Встреча победителя не выявила.
Премьер-лига. 10-й тур
АРСЕНАЛ ТУЛА — УФА — 1:1 (0:1)
Тула. 5 октября.
Стадион «Арсенал».
Судья: Сергей Карасев (Москва).
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 12), Горбатенко, Бакаев (Мирзов,80), Джорджевич, Кангва (Ткачев, 58).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев, 45), Карп, Тилль (Пауревич, 84), Сысуев (Засеев, 55), Игбун.
Голы: 0:1 — Игбун (45), 1:1 – Костадинов (70).
Предупреждения: Сысуев (19), Карп (90).
23 (8) удары (в створ) 4 (1)
8 фолы 14
8 угловые 3
5 офсайды 2
63 % владения мячом 37
Первый тайм прошел за хозяевами встречи. Туляки владели мячом и активно атаковали ворота Александра Беленова. Гости из Башкортостана смогли застать соперника врасплох на контратаке: в дополнительное время Сильвестр Игбун красиво пробил после подачи Азера Алиева.
Во втором тайме «Арсенал» усилил натиск и в середине тайма смог сравнять счет благодаря Георги Костадинову. Болгарин сыграл на добивании после хлесткого удара Сергея Ткачева. Команда Олега Кононова играет третью ничью за последние пять игр.
Фото: ФК «Уфа»
Источник: Еженедельник «Футбол»