Премьер-лига. 10-й тур. «Рубин» дома проигрывает «Уралу»

Завершилась игра «Рубин» — «Урал». Команда Курбана Бердыева неожиданно уступает.

Премьер-лига. 10-й тур.

РУБИН — УРАЛ – 0:1 (0:0)

Казань. 26 августа.

Стадион: «Казань Арена». 8 325 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва)

Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М’Вила, Цакташ (Листьенн, 83), Канунников, Жемалетдинов (Азмун, 57).

Урал: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Манучарян (Евсеев, 65), Емельянов, Чантурия (Данцев, 60), Кулаков, Бумаль, Бикфалви.

Гол: 0:1 — Бикфалви (87).

Предупреждения: Чантурия (32), Бавин (62), Гранат (63).

16 (7) удары (в створ) 6 (4)

14 фолы 14

3 угловые 5

3 офсайды 0

50 % владения мячом 50

«Рубин» и «Урал» закрывали воскресную программу 10-го тура. В первом тайме игра проходила с преимуществом хозяев, но оборона «Урала» действовала уверенно. Во второй половине Курбан Бердыев пытался освежить игру заменами в атаку, но «Рубин» не реализовал свои возможности. Этим воспользовались гости – в контратаке Эрик Бикфалфи воспользовался пасом Евсеева и расстрелял ближнюю «девятку» ворот Рыжикова. Итог – неожиданная победа «Урала» 1:0.

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»