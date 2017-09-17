Премьер-лига. 10-й тур. «Рубин» дома проигрывает «Уралу»

Завершилась игра «Рубин» — «Урал». Команда Курбана Бердыева неожиданно уступает.
Премьер-лига. 10-й тур.
РУБИН — УРАЛ – 0:1 (0:0)
Казань. 26 августа.
Стадион: «Казань Арена». 8 325 зрителей.
Судья: Сергей Карасев (Москва)
Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М’Вила, Цакташ (Листьенн, 83), Канунников, Жемалетдинов (Азмун, 57).
Урал: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Манучарян (Евсеев, 65), Емельянов, Чантурия (Данцев, 60), Кулаков, Бумаль, Бикфалви.
Гол: 0:1 — Бикфалви (87).
Предупреждения: Чантурия (32), Бавин (62), Гранат (63).
16 (7) удары (в створ) 6 (4)
14 фолы 14
3 угловые 5
3 офсайды 0
50 % владения мячом 50
«Рубин» и «Урал» закрывали воскресную программу 10-го тура. В первом тайме игра проходила с преимуществом хозяев, но оборона «Урала» действовала уверенно. Во второй половине Курбан Бердыев пытался освежить игру заменами в атаку, но «Рубин» не реализовал свои возможности. Этим воспользовались гости – в контратаке Эрик Бикфалфи воспользовался пасом Евсеева и расстрелял ближнюю «девятку» ворот Рыжикова. Итог – неожиданная победа «Урала» 1:0.