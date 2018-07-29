Премьер-лига. 1-й тур. «Зенит» добился победного результата в Тюмени

Второй игровой день российской Премьер-лиги был открыт матчем между красноярским «Енисеем» и петербургским «Зенитом». Встреча, состоявшаяся в Тюмени, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Премьер-лига. 1-й тур

ЕНИСЕЙ – ЗЕНИТ – 0:2 (0:0)

Тюмень. 29 июля.

Стадион «Геолог». 11 000 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

«Енисей»: Юрченко, Грицаенко, Дугалич, Кичин, Занев, Ятченко, Зотов (Рожков, 90), Огуде, Комолов, Саркисов (Гавазай, 83), Бодул (Обрадович, 56).

«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Эрнани (Кузяев, 69), Паредес, Нобоа, Шатов, Дзюба (Заболотный, 89), Мак (Дриусси, 85).

Голы: 0:1 – Дзюба (81), 0:2 – Шатов (85).

Предупреждения: Дугалич (23), Иванович (32), Смольников (45), Ятченко (67).

6 (1) удары (в створ) 19 (7)

14 фолы 12

2 угловые 6

0 офсайды 1

33% владения мячом 67%

Дебютант Премьер-лиги в стартовом составе выпустил на поле только двух игроков, которые выступали за «Енисей» и в Футбольной национальной лиге – ими оказались Артур Саркисов и Валерий Минин. Четыре игрока ранее играли за пермский «Амкар» (Петар Занев, Павел Комолов, Фегор Огуде, Дарко Бодул). За «Зенит» с первых минут на поле вышли пять игроков, которые вернулись из аренд в текущее трансферное окно: Артем Дзюба, Эрнани, Роберт Мак, Олег Шатов и Кристиан Нобоа.

Поединок запомнился достойной игрой красноярской команды в обороне. «Енисей» постарался навязать борьбу фавориту встречи, однако разница в уровне команд все равно оказалась слишком высокой. Петербуржский клуб настойчиво атаковал и добился своего: на 81-й минуте счет открыл Артем Дзюба, а через четыре минуты второй мяч забил полузащитник Далер Кузяев. Несмотря на поражение, первый матч подопечные Дмитрия Аленичева все равно могут занести себе в актив.

Фото: твиттер российской Премьер-лиги ;

Источник: Еженедельник «Футбол»