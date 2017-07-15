Премьер-лига. 1-й тур. «Уфа» минимально обыграла «Тосно»

«Тосно» дебютировал в Премьер-Лиге. Матч на «Петровском» закончился победой гостей.

Премьер-лига. 1-й тур.

ТОСНО – УФА– 0:1 (0:0)

Санкт-Петербург. 15 июля.

Стадион: «Петровский». 6 496 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Тосно»: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Кутин (Абазов, 54), Галиулин, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Мелкадзе, Заболотный, Марков (Роша, 66).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Живоглядов, Пауревич, Тумасян, Фатаи (Безденежных, 90), Сухов, Игбун, Табидзе, Обляков (Сысуев, 64).

Гол: 0:1 – Сысуев (65)

Предупреждения: Аликин (80), Дугалич (82), Живоглядов (83).

8 (3) удары (в створ) 4 (2)

15 фолы 20

7 угловые 5

0 офсайды 1

55 % владение мячом 45

«Тосно» дебютировал в Премьер-Лиге и сделал это очень зрелищно. Хозяева поля показали «Уфе», как нужно играть в высшем дивизионе. Новички создавали больше моментов, больше владели мячом и меньше фолили на поле, чем гости. Так было до того момента, как во втором тайме вышел Дмитрий Сысуев. Игрок «Уфы» всего за минуту на поле смог забить гол. В итоге — 0:1 и не очень уверенная победа «Уфы».

Фото: Твиттер «Тосно»

Источник: Еженедельник Футбол