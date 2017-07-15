Премьер-лига. 1-й тур. «Уфа» минимально обыграла «Тосно»

«Тосно» дебютировал в Премьер-Лиге. Матч на «Петровском» закончился победой гостей.
Премьер-лига. 1-й тур.
ТОСНО – УФА– 0:1 (0:0)
Санкт-Петербург. 15 июля.
Стадион: «Петровский». 6 496 зрителей.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
«Тосно»: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Кутин (Абазов, 54), Галиулин, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Мелкадзе, Заболотный, Марков (Роша, 66).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Живоглядов, Пауревич, Тумасян, Фатаи (Безденежных, 90), Сухов, Игбун, Табидзе, Обляков (Сысуев, 64).
Гол: 0:1 – Сысуев (65)
Предупреждения: Аликин (80), Дугалич (82), Живоглядов (83).
8 (3) удары (в створ) 4 (2)
15 фолы 20
7 угловые 5
0 офсайды 1
55 % владение мячом 45
«Тосно» дебютировал в Премьер-Лиге и сделал это очень зрелищно. Хозяева поля показали «Уфе», как нужно играть в высшем дивизионе. Новички создавали больше моментов, больше владели мячом и меньше фолили на поле, чем гости. Так было до того момента, как во втором тайме вышел Дмитрий Сысуев. Игрок «Уфы» всего за минуту на поле смог забить гол. В итоге — 0:1 и не очень уверенная победа «Уфы».
Фото: Твиттер «Тосно»
Источник: Еженедельник Футбол