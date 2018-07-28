Премьер-лига. 1-й тур. «Ростов» одержал победу над грозненским «Ахматом»

В поединке с «Ахматом» «Ростов» начал новый сезон с победы на домашней арене. Подопечные Валерия Карпина одержали закономерную победу, которую принес Бьорн Сигурдарссон.

Премьер-лига. 1-й тур

РОСТОВ – АХМАТ – 1:0 (1:0)

Ростов-на-Дону. 28 июля.

Стадион «Ростов Арена». 27995 зрителей.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

«Ростов»: Абаев, Ингассон, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Юсупов, Гацкан, Скопинцев (Мирзов, 63), Калачев (Гулиев, 69), Ионов, Сигурдарссон (Шомуродов, 75)

«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Швец, Думбия, Бериша (Иванов, 82), Роши, Исмаэл Лима (Мусалов, 79), Садаев (Плиев, 28)

Гол: 1:0 – Сигурдарссон (45)

Удаление: Семенов (25)

17 (2) удары (в створ) 2 (0)

8 фолы 8

2 угловые 4

2 офсайды 1

59% владения мячом 41%

Первый игровой день чемпионата России по футболу завершился поединком в Ростове, где одноименный клуб принимал грозненский «Ахмат». Клуб с берегов Дона уже с первых минут начал штурмовать ворота Евгения Городова, первый опасный момент провел молодой игрок Дмитрий Скопинцев, ударив в крестовину ворот. Подопечные Игоря Ледяхова, в свою очередь, искали возможность провести контратаку и хладнокровно сводили на нет атаки ростовчан. Сюжет матча стремительно стал развиваться к середине первого тайма: на 26-ой минуте за фол последней надежды был удален защитник «Ахмата» Андрей Семенов, хотя сначала арбитр встречи Алексей Сухой сначала показал «горчичник». Грозненцы окончательно сели в оборону после вынужденной замены нападающего Заура Садаева на защитника Заурбека Плиева. Ростовчане усилили напор, искали подходы и в конце концов добились своего. После очередной атаки навес Сергея Паршивлюка замкнул исландец Бьорн Сигурдарссон, не оставив Городову никаких шансов. После взятия ворот сразу же прозвучал свисток на перерыв.

Сценарий второго тайма не изменился, хозяева встречи продолжали проводить позиционные атаки через фланги, «Ахмат» отсиживался в обороне и ждал момента для стремительной ответной атаки. На 64-ой минуте возник спорный момент по назначению пенальти в ворота грозненцев после падения Алексея Ионова, однако свисток арбитра промолчал. Спустя три минуты после подачи Тимофея Калачева стопроцентный момент не использовал Сверрир Ингасон, приложившись к мячу с трех метров, но тот попал в перекладину. После этого момента темп игры на некоторое время успокоился. На 75-ой минуте Сигурдарссона заменил Эльдор Шомуродов, который через минуту едва не забил при выходе один на один. Буквально через мгновение «Ростов» не реализовал выход «четыре против трех» – снова шансом не воспользовался нападающий из Узбекистана. Наставник грозненцев Игорь Ледяхов провел тактические замены, выпустив на поле Магомеда Мусалова и Олега Иванова, однако «Ахмат» так и не смог отыграться. Финальный свисток Алексея Сухого зафиксировал окончательный счет встречи – 1:0 в пользу команды из Ростова-на-Дону. Беспроигрышная серия на выезде у команды из Грозного закончилась.

Фото: твиттер футбольного клуба «Ростов»;

Источник: Еженедельник «Футбол»