Последний сезон Ибрагимовича, возобновление чемпионата России, видеоповторы в Испании. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 марта.

1. «Анжи» вырывает ничью в концовке встречи с «Рубином»

Команды разошлись миром, а Ивелин Попов забил первый мяч за казанский клуб.

2. Жозе Моуриньо: «Думаю, это последний сезон Ибрагимовича в «МЮ»

В текущем сезоне Ибрагимович забил один гол в семи матчах.

3. Сергей Галицкий: «Хочу пожить спокойно заниматься любимым делом – футболом»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

4. В чемпионате Испании со следующего сезона будут использоваться видеоповторы

Конечной целью является одобрение международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

5. Михаил Прокопец: «Динамо» требует 20 миллионов евро за расторжение контракта»

У нападающего «Тосно» Павла Погребняка финансовые проблемы с «Динамо».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1