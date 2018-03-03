Последний сезон Ибрагимовича, возобновление чемпионата России, видеоповторы в Испании. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 марта.
1. «Анжи» вырывает ничью в концовке встречи с «Рубином»
Команды разошлись миром, а Ивелин Попов забил первый мяч за казанский клуб.
2. Жозе Моуриньо: «Думаю, это последний сезон Ибрагимовича в «МЮ»
В текущем сезоне Ибрагимович забил один гол в семи матчах.
3. Сергей Галицкий: «Хочу пожить спокойно заниматься любимым делом – футболом»
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
4. В чемпионате Испании со следующего сезона будут использоваться видеоповторы
Конечной целью является одобрение международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
5. Михаил Прокопец: «Динамо» требует 20 миллионов евро за расторжение контракта»
У нападающего «Тосно» Павла Погребняка финансовые проблемы с «Динамо».
Фото: Global Look Press