После завершения Кубка конфедераций на «Крестовском» продолжатся ремонтные работы

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Крестовский

Проблемы на стадионе «Крестовский» продолжаются. На введеном в эксплуатацию спортивном комплексе вновь пройдут ремонтные работы.

Стало известно, что арена в Санкт-Петербурге не будет проводить матчи после  Кубка конфедераций-2017. В июле стадион будет отправлен на доработку. Также сообщается, что домашние матчи следующего сезона «Зенит» будет проводить на арене «Петровский».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В городе на Неве пройдут несколько игр, в том числе матч открытия и финал турнира.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Эхо Москвы»

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