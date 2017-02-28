После ухода из «Арсенала» Арсен Венгер планирует тренировать «Реал»

Французский тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не исключил возможности своего ухода из клуба. Специалист заявил о планируемом месте работы в данной ситуации.

После разгромного поражения в первом матче плей-офф Лиги чемпионов от «Баварии» (1:5) стало известно о возможном увольнении тренера с данного поста. По заявлениям СМИ, 67-летний Венгер готов возглавить мадридский «Реал». Как известно, Арсен отказал в переходе одному из китайских клубов. Зарплата француза составляла бы 30 миллионов евро.

«Канониров» специалист возглавил в 1996 году. В лондонской команде Венгер становился трехкратным чемпионом Англии, а также по 6 раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Telegraph.co.uk