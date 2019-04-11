После объявления эвакуации Александр Кокорин и Павел Мамаев пробыли в зале суда еще 40 минут

Автор: Евгений Морозов 0

Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы было прервано заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого. Судья попросила присутствующих покинуть здание после того, как было получено сообщение о его заминировании.

Сразу же началась эвакуация. Кокорин и Мамаев были выведены из здания суда только спустя 40 минут.

Ранее сообщалось, что после просьбы судьи покинуть помещение Мамаев заявил: «Нас здесь оставьте».

В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

Фото: Global Look Press
Источник:  Sport24

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур в СИЗО «Бутырка»

Агент Олег Шигаев: «В апреле Кокорин и Мамаев выйдут на свободу. Общество к этому готовят»

Обвинение просит продлить срок содержания Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей до сентября

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 