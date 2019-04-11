После объявления эвакуации Александр Кокорин и Павел Мамаев пробыли в зале суда еще 40 минут

Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы было прервано заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого. Судья попросила присутствующих покинуть здание после того, как было получено сообщение о его заминировании.

Сразу же началась эвакуация. Кокорин и Мамаев были выведены из здания суда только спустя 40 минут.

Ранее сообщалось, что после просьбы судьи покинуть помещение Мамаев заявил: «Нас здесь оставьте».

В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24